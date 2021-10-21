نانسي عجرم تفاجئ الجمهور بتغيير جذري بإطلالتها الجمالية في تونس (صور)

2021/10/21 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني فاجأت نانسي عجرم جمهورها بالتغيير الملفت في إطلالتها الجمالية في احدث ظهور له في حفل إفتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، وبدت بملامح جذابة وبإطلالة غير معهودة خاصة بعدما […]

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