فوز صعب للزوراء والنفط يعادل بغداد في دوري الكرة

2021/10/21 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / حقق فريق الزوراء فوزاً صعبا على فريق سامراء بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب التاجي لحساب الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.الزوراء حقق بداية مثالية وتمكن من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثامنة من المباراة بامضاء اللاعب منتظر محمد جبر، وسعى فريق سامراء للعودة إلى المباراة وسدد اللاعب مصطفى حسن كرة علت العارضة فيما أضاع لاعب الزوراء المحترف الجزائري لهواري الطويل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني حاول الفريقان تغيير النتيجة فاهدر محترف الزوراء المغربي حمزة الصنهاجي أخطر الكرات فيما أضاع مهدي حميد اخطر فرص سامراء لتنتهي المباراة بفوز الزوراء بهدف دون رد.ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز السابع فيما تجمد رصيد سامراء بنقطة واحدة في المركز التاسع عشر.وفي مباراة أخرى شهدت إثارة كبيرة بين أمانة بغداد وضيفه النفط انتهت مناصفة بهدفين لكل منهما والتي أقيمت في ملعب بغداد لحساب نفس الجولة.أمانة بغداد الذي عانى من غيابات في الخط الأمامي في آخر مباراتين اعتمد اليوم على تألق مهاجم المنتخب الاولمبي رضا فاضل الذي أحرز هدفي بغداد في الدقيقتين ١٢ و٢١ لكن موسى عدنان قلص النتيجة لمصلحة النفط في الدقيقة ٣٠ لينتهي الشوط الأول بتقدم أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف واحد.وفي الشوط الثاني ضغط النفط من أجل إدراك التعادل وأضاع فرصا سانحة قبل أن يدرك التعادل بواسطة اللاعب محمد كريم في الدقيقة ٦٣ من المباراة .وشهدت الدقائق الأخيرة صراعا محموما بين الفريقين لتسجيل هدف ثالث الا ان المحاولات لم تثمر لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما.ورفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة ٥ في المركز الحادي عشر وبذات الرصيد النفط في المركز العاشر./انتهى

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