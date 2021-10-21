ثلاثية للديوانية في شباك اربيل

2021/10/21 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /حقق فريق الديوانية اول انتصاراته في الموسم الحالي بفوزه مساء اليوم الخميس على فريق اربيل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في ملعب الديوانية لحساب الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.ورغم أن شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي الا انها احتفظت بالاثارة في الشوط الثاني من المباراة حيث سجل علي حامد هدف الديوانية الأول في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني وعزز المحترف دووف وومي النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة ٦٧ فيما سجل سجاد احمد الهدف الثالث في الدقيقة ٨٦ وقلص أربيل بهدفه الوحيد النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من المباراة بواسطة اللاعب شيركو كريم لتنتهي المباراة بفوز الديوانية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.ورفع الديوانية رصيده إلى النقطة الثالثة في المركز السادس عشر بينما تجمد رصيد أربيل عند النقطة الثالثة في المركز الرابع عشر./انتهى

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