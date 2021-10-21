احدهم محكوم بالاعدام.. شرطة كربلاء تقبض على عدد من المطلوبين

2021/10/21 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين من بينهم متهم محكوم بالاعدام.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارزها من خلال تفعيل الحواسيب الأمنية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمطلوبين للقضاء وتفعيل اجهزة كشف المتفجرات ومفارز "الk9" في السيطرات الخارجية للمحافظة و تدقيق هويات الأشخاص الوافدين للمحافظة بالحواسيب الأمنية المتواجدة في جميع السيطرات الخارجية تمكنت من القبض على متهم محكوم بالإعدام، وعلى عدد من المتهمين المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، فضلا عن ضبط مخالف اجنبي لتجاوزه مده الإقامة".

واضافت انه "تمت إحالة المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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