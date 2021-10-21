المغرب يبدأ العمل بـ

2021/10/21 | 18:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ المغرب الخميس، العمل "بجواز التلقيح" ضد كوفيد-19، كشرط حصري، للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والسفر إلى الخارج، ودخول الإدارات العمومية، والمقاهي، والفضاءات المغلقة.

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