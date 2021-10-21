أمين بغداد يدعو الشركات الإيطالية لتقديم خبراتها في 3 مجالات خدمية

2021/10/21 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث امين بغداد علاء معن، الخميس، مع

السفير الايطالي ببغداد برونو باسكوين،

آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين

بغداد وروما.

وذكر بيان للامانة تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "اللقاء الذي حضره محافظ

بغداد محمد

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