’فايزر’ تنشر نتائج دراسة جديدة عن جرعة التطعيم الثالثة

2021/10/21 | 18:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بعد أن أجازت الولايات تقديم جرعة معززة من لقاح مختلف للمحصنين ضد فيروس كورونا، أكدت دراسة أجراها مختبرا فايزر وبايونتيك نشرت نتائجها الخميس، أن جرعة ثالثة من لقاحهما ضد كوفيد-19 فعالة بنسبة 95,6% لمكافحة المرض المصحوب بأعراض.

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غير أن مسألة الجرعة الثالثة أحيت قضية عدم المساواة بين البلدان الغنية والفقيرة فيما لا يزال الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح محدودا للغاية في مناطق معينة من العالم خصوصا في أفريقيا.

وكشفت درسة أجراها مختبر فايزر-بايونتيك نشرت نتائجها الخميس أن جرعة ثالثة من لقاحها ضد فيروس كورونا فعالة بنسبة 95,6 بالمئة لمكافحة الإصابة المصحوبة بأعراض.

وجاء في بيان أن التجارب السريرية للجرعة الثالثة التي شملت "10 آلاف شخص تزيد أعمارهم عن 16 عاما" أظهرت "فعالية نسبية بـ95,6%" و"سلامة عالية".

وقالت الشركتان "إنها النتائج الأولى التي تظهر فعالية تجربة عشوائية على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19".

وأجريت هذه الدراسة فيما كانت "المتحورة دلتا هي المتحورة المهيمنة" في تلك الفترة، وكان متوسط سن المشاركين في التجربة نحو 53 عامًا.

وقال رئيس شركة فايزر ألبير بورلا في بيان: "تُبين هذه النتائج، مرة جديدة، فعالية الجرعة الثالثة في جهودنا لحماية الناس من هذا المرض".

وأضافت الشركتان أن هذه النتائج ستُرسل إلى الهيئات الناظمة "في أسرع وقت ممكن".

وسمحت العديد من البلدان بإعطاء جرعات ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 لتحفيز المناعة لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح والتي تتراجع بعد أشهر بحسب بعض الدراسات.

انعدام المساواة

غير أن مسألة الجرعة الثالثة أحيت قضية عدم المساواة بين البلدان الغنية والفقيرة فيما لا يزال الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح محدودا للغاية في مناطق معينة من العالم خصوصا في أفريقيا، علما أن الجرعتين تحميان بفعالية من الأشكال الحادة للمرض.

وأجازت الإدارة الأمريكية للأغذية والدواء فيسبتمبر/ أيلول إعطاء من تلقوا لقاحا مضادا لكوفيد-19 جرعة ثالثة من لقاح مختلف عن ذاك الذي تلقّوه في البداية وتحديدا الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الذين تتخطى أعمارهم الـ65 عاما وذلك تطبيقا لاستراتيجية "المزج والمطابقة" بين اللقاحات الثلاثة المسموح بها في البلاد.

ووافقت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الوكالة الأوروبية للأدوية على مبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 18 عامًا، تاركة للدول خيار اختيار الفئات السكانية المخولة أكثر من غيرها الاستفادة أولًا من القرار.

وبدأت فرنسا مثلا إعطاء جرعة ثالثة من هذا اللقاح لفئات محددة من السكان، أي الأكبر سنا (بعد ستة أشهر على تلقيهم اللقاح) وأصحاب الجهاز المناعي الضعيف، فيما أصبحت الجرعة الثالثة في إسرائيل متوافرة للذين تتخطى أعمارهم 12 عامًا، بعد خمسة أشهر على تلقيهم اللقاح.

"فرانس برس"

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