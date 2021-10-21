الفاتيكان يعلن نسبة تراجع عدد الكاثوليك في العالم

2021/10/21 | 18:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاتيكان-(أ ف ب) – تواصل الكنيسة الكاثوليكية خسارة مؤمنين في أوروبا فيما يتقدم توسعها في كل القارات الأخرى بحسب احصاءات نشرها الفاتيكان الخميس.حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، بلغ عدد الكاثوليك 1,344,403,000 أي 15,41 مليونا إضافيا عن السنة السابقة، بحسب ارقام جمعتها وكالة فيدس، هيئة الإعلام لدى المبشرين الكاثوليك.قبل عشر سنوات، أحصت فيدس […]

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