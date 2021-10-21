هيئة الجمارك العراقية تؤكد ضرورة استيفاء الديون المؤجلة من قبل الدوائر الحكومية

2021/10/21 | 18:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية، شاكر محمود الزبيدي، اليوم الخميس، على ضرورة استيفاء الديون المؤجلة من قبل الدوائر الحكومية.وأشار الزبيدي، خلال اجتماعه مع مدارء أقسام الدوائر الجمركية، وفقا لبيان من الهيئة العامة للجمارك، إلى …

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