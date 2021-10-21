2021/10/21 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال الزوار والمعتمرين غداً الجمعة، لحضور خطبتي الجمعة وأداء الصلاة بحزمة من الخدمات، أبرزها فتح 50 باباً للدخول والخروج.وأشارت الرئاسة، إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزمة من الاجراءات..



السعودية تستعد لاستقبال الزوار والمعتمرين غداً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزمة من الاجراءات.. السعودية تستعد لاستقبال الزوار والمعتمرين غداً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزمة من الاجراءات.. السعودية تستعد لاستقبال الزوار والمعتمرين غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).