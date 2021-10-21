2021/10/21 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق منصة تواصل اجتماعي جديدة تحمل اسم “تروث سوشيال”.وقال إن المنصة الجديدة ستقف في وجه “تعسف عمالقة التكنولوجيا”، الذين اتهمهم بإسكات الأصوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد أن حظره فيسبوك وتويتر..



ترامب يطلق منصة تواصل اجتماعي جديدة المركز الخبري الوطني.

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