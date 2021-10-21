المنافذ الحدودية تضبط حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في ثلاث منافذ

2021/10/21 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط 3 عجلات مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد في ثلاثة منافذ.

وقالت الهيأة، في بيان، أن “مفارز منفذ ميناء أم قصر الاوسط تمكنت من ضبط حاوية محمله بمواد ديكور (سقوف ثانوية واغلفه جدارية ) متروكة لفترة طويلة ولم يتم التصريح بها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد بالتعاون من جهاز المخابرات الوطني”.

واضافت، ان “مفارز منفذ مندلي الحدودي ضبطت عجلة خارج الحرم الكمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب محملة بـ (مادة البطاطا) الممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية”.

واشارت الى، ان “مفارز منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكن من ضبط حاوية مخالف لشروط وضوابط الاستيراد بداخلها (دراجات نارية ممنوعة الاستيراد) مخبأة خلف مدافئ نفطية مستعمله في محاولة للتهريب”.

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