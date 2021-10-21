2021/10/21 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، اليوم الخميس، عن خطورة ما اسماه مغناطيس داعش على امن العراق، مبينا ان الحكومة العراقية ارتكبت خطأ استراتيجيا.

وقال الخدران في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عودة اسر مخيم الهول السوري الى العراق يمثل خطا استراتيجي على الامن القومي العراقي وسيكون له اثر سلبي في الامد القريب والمتوسط".

وأضاف ان "ساكني مخيم الهول تغلغل فكر التطرف في عقولهم وما نقلته كاميرات الاعلاميين من مشاهد داخل مخيم الهول تظهر حجم التطرف بين سكانه من العراقيين وبقية الجنسيات"، مشيرا الى ان "نقل المئات من اسر مخيم الهول الى داخل العراق ستخلق اشبه بالمغناطيس الذي يجذب اباء وابناء تلك الاسر وتعود عملية التسلل العكسية من سوريا الى العراق".

وأوضح الخدران ان "وضع البلاد لايتحمل ازمات امنية اخرى خاصة وان عودة تلك الاسر تسببت بنشاط خلايا ارهابية في مناطق عدة من نينوى مما دليل على خطورة عودة تلك الاسر"، لافتا الى ان "تجربة 2008 بعد عودة اسر القاعدة انخرط ابناءها في القاعدة ببعض المناطق سواء في ديالى او غيرها والنتيجة احداث حزيران السوداء في 2014".

وأفاد ان "تلك الأمور تؤكد ان التطرف فكر لايمكن معالجته في يوم او ليلة ويجب ان تكون العقوبات رادعة بحق كل من تورط بسفك دماء الابرياء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالفتح يتحدث عن" مغناطيس داعش" ويؤكد: الحكومة ارتكبت خطأ استراتيجيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالفتح يتحدث عن" مغناطيس داعش" ويؤكد: الحكومة ارتكبت خطأ استراتيجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).