2021/10/21 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حظرت محكمة التحكيم في موسكو فرع الشركة الكورية الجنوبية “سامسونغ” في روسيا من بيع 61 هاتفا ذكيا في روسيا بسبب نزاع بشأن براءات الاختراع حول استخدام خدمة “سامسونغ باي”.ووفقا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا..



قرار بحظر بيع مجموعة من هواتف “سامسونغ” المركز الخبري الوطني.

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