الرئيس الايراني: تنمية التجارة مع دول الجوار من اولوياتنا

2021/10/21 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان تنمية التجارة مع دول الجوار وبلدان المنطقة، تعد من اولويات السياسة الخارجية للحكومة الايرانية الجديدة.وقال رئيسي، اليوم الخميس، خلال استقباله حشدا من رجال الاعمال والمصدرين النموذجيين في ايران بحسب الاعلام الايراني:" ان توسيع نطاق التبادل التجاري مع دول الجوار ودول المنطقة، يعد من اولويات السياسة الخارجية للحكومة الايرانية الجديدة ".واضاف:" ان وزارة الخارجية وضعت خططا وسياسات مناسبة في سياق متابعة وتفعيل هذه الرؤية " .ولفت الرئيس الايراني، الى ان الدقة في اتخاذ القرارات، والانتقال من بيع المواد الخام إلى تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، الى جانب تعزيز قطاعات النقل البري والسككي والبحري والجوي، وداب المصدرين على حماية سلامة الصادرات والتجارة، وتفعيل الهياكل اللوجستية المتاحة في قطاع الصادرات والتجارة، تعد من جملة القضايا التي تاخذها الحكومة بعين الاعتبار من اجل تسهيل ودعم صادرات البلاد "./انتهى2

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