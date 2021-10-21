2021/10/21 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قدم السفير قيس سعد العامري نسخة من اوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية العراق لدى سلطنة عمان الشقيقة، الى وزير الخارجية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في مقر وزارة الخارجية .واشاد وزير الخارجية العماني خلال اللقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين ".وذكر بيان للسفارة العراقية في مسقط ,ان السفير قيس العامري نقل خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و وزير الخارجية , معرباً عن عزم الحكومة العراقية بالاستمرار في تطوير العلاقات بين البلدين والتعاون في المجالات كافة"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير قيس العامري يقدم نسخة من اوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة للعراق الى وزير الخارجية العماني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير قيس العامري يقدم نسخة من اوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة للعراق الى وزير الخارجية العماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).