2021/10/21 | 18:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..الحشد يعثر على كدس عتاد و162 “جلكانا” للمواد المتفجرة في الأنبار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الحشد يعثر على كدس عتاد و162 “جلكانا” للمواد المتفجرة في الأنبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الحشد يعثر على كدس عتاد و162 “جلكانا” للمواد المتفجرة في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).