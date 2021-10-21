المفوضية تحدد موقفها بشأن المطالبات بالعد اليدوي الشامل

2021/10/21 | 18:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أوضحت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، آلية النظر بالطعون فيما حددت موقفها بشأن المطالبات بالعد اليدوي الشامل .وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان للوكالة الرسمية تابعه […]

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