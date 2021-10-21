لبنان والعراق.. قوة خطاب التخوين في

2021/10/21 | 18:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطاب الهراء ليس ضعيفاً في ظل هذا الشقاق الأهلي، وهرائيته قد تكون مصدر قوة له، ذاك أنه لا يتوجه إلى العقول ولا يتوهم الانعقاد على منطق.

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