2021/10/21 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: td2pRq8-01A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناصري : لن تتمكن الفصائل من القيام بأي انقلاب في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناصري : لن تتمكن الفصائل من القيام بأي انقلاب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).