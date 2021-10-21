2021/10/21 | 18:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثائق مسربة حصلت عليها منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) كيف تضغط الدول الرئيسية المنتجة للوقود الأحفوري واللحوم ضد العمل المناخي المفترض تضمينه في تقرير رئيسي للأمم المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثائق مسربة: دول بينها السعودية مارست ضغوطًا لتعديل تقرير أُممي عن تغير المناخ) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثائق مسربة: دول بينها السعودية مارست ضغوطًا لتعديل تقرير أُممي عن تغير المناخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).