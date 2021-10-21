2021/10/21 | 18:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستئناف الناقل الوطني رحلاته المباشرة من المطارات العراقية الى مطارات المملكة العربية السعودية بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا هذه العودة جرت بعد التنسيق عالى المستوى مع هيئة الحج والعمرة والجانب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل أكثر من 143 عراقي إلى السعودية لأداء العمرة المركز الخبري الوطني.

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