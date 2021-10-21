الشرطة الباكستانية: مقتل 3 من عناصر داعش قرب الحدود مع أفغانستان

2021/10/21 | 18:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الخميس، أنها قتلت ثلاثة من عناصر تنظيم داعش خلال مداهمة خارج بيشاور قرب الحدود مع أفغانستان.وقالت الشرطة في بيان أن ثلاثة أو أربعة ارهابيين تمكنوا من الفرار من المداهمة التي تم تنفيذها إثر تلقي معلومات خاصة.وأفاد مصدر من الشرطة بأن الارهابيين دخلوا باكستان من أفغانستان المجاورة.

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