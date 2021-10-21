بعد توقف جراء ’الجائحة’.. العراق يجمل عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى السعودية

2021/10/21 | 18:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل العراقية، الخميس، عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى السعودية منذ نهاية آب الماضي ولغاية الآن.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تشرين الأول 2021)، إنه "بعد الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل وزير النقل ومدير عام الخطوط الجوية العراقية، استأنف الناقل الوطني رحلاته المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة العربية السعودية، بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا".

وأضافت، "هذه العودة جرت بعد تنسيق عالى المستوى مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي، لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين".

وتابعت، "نفذت الشركة منذ بدء تسيير الرحلات نهاية شهر آب الماضي لغاية الآن نحو 94) رحلة، اما عدد المعتمرين الذين تم نقلهم عبر هذه الرحلات فبلغ 14335 معتمراً".

وبينت، "رافقت عملية التفويج خطة عمل متكاملة سخرت من خلالها جميع الامكانات لضمان خدمة ضيوف الرحمن".‏

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