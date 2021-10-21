بعد توقفها لعامين.. إستئناف الرحلات الجوية بين العراق والسعودية

2021/10/21 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، استئناف الرحلات الجوية بين العراق والمملكة العربية السعودية بعد توقف دام عامين.

وقالت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بعد الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل وزير النقل ناصر حسين الشبلي ومدير عام الخطوط الجوية العراقية عباس عمران إستئناف الناقل الوطني رحلاته المباشرة من المطارات العراقية الى مطارات المملكة العربية السعودية بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا".

وأضاف ان "هذه العودة جرت بعد التنسيق عالي المستوى مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين".

ولفتت الى ان "الشركة نفذت منذ بدء تسيير الرحلات نهاية شهر آب الماضي لغاية الان نحو (94) رحلة، فيما بلغ عدد المعتمرين الذين تم نقلهم على هذه الرحلات 14335 معتمرا".

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