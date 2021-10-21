الادعاء الفرنسي يطلب سجن بنزيمة مع وقف التنفيذ.. وتغريمه في قضية

2021/10/21 | 19:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب المدعي العام الفرنسي أن يُحكم على لاعب كرة القدم كريم بنزيما بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 87 ألف دولار إذا ثبتت إدانته في محاكمته الجارية، حسبما قالت نائبة المدعي العام كريستيل بوي سانتالو في فرساي لشبكة CNN.

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