بلدية موسكو تعلن إغلاقاً يستمر 11 يوماً

2021/10/21 | 19:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، أن المدينة ستغلق كل الخدمات غير الأساسية من 28 تشرين الأول حتى 7 تشرين الثاني.وجاء إعلان سوبيانين، لقرار الإغلاق الذي سيستمر 11 يوما، بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإعطاء إجازة مدفوعة لأسبوع على مستوى البلاد في نهاية الشهر، للحد من التفشي السريع للعدوى.وأفادت روسيا عن 1036 وفاة بكوفيد في يوم واحد الخميس، غير أن المسؤولين حذروا من أن الأسوأ لم يأت بعد في وقت لا تتجاوز نسبة المواطنين الملقحين 35 بالمئة.

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