تفاصيل الجلسة الثالثة للجنة العليا لتنفيذ خطة عودة النازحين

2021/10/21 | 19:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحثت وزارة التخطيط، الخميس، سبل معالجة ملف النزوح، وذلك بحضور عدد من المحافظين.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 تشرين الأول 2021)، انها "استضافت الاجتماع الثالث للجنة العليا لتنفيذ الخطة الوطنية لعودة النازحين، بحضور وزير التخطيط خالد النجم، ووزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو.



واستضافت اللجنة محافظي نينوى والانبار وديالى وصلاح الدين وكركوك".

ورحب وزير التخطيط، في مستهل الاجتماع "بالمشاركين، مبديا استعداد الوزارة لتقديم كل انواع الدعم الممكنة من اجل انجاح عمل اللجنة"، مشيرا الى ان "الحكومة ووزارة الهجرة والمهجرين، بذلت وتبذل جهودا استثنائية من اجل معالجة ملف النزوح، في ضوء الخطة الوطنية لاعادة النازحين التي اقرها مجلس الوزراء".

واضاف، ان "التعاون الجاد بين الوزارات والمحافظات المعنية، اثمر عن نتائج جيدة انعكست ايجابا على اغلاق الكثير من المخيمات بعد عودة النازحين الى مناطقهم، متحدثا عن وجود تعاون مع المجتمع الدولي من اجل المساهمة في تنفيذ الخطة، منوها الى ان مؤتمرا دوليا يجري الاعداد له في اطار الجهود الحكومية لانهاء ملف النزوح ووضع حد لمعاناة النازحين".

من جانبها، اشادت وزيرة الهجرة والمهجرين، "بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة التخطيط، لتنفيذ خطة عودة النازحين، مشيرة الى اغلاق الكثير من المخيمات خلال المرحلة الماضية، والجهود مستمرة باتجاه غلق جميع المخيمات، بعد توفير الظروف المناسبة وتأمين متطلبات العودة الطوعية لجميع النازحين".

الى ذلك قدم المحافظون شرحا عن "الظروف التي تواجه عودة النازحين، مرحبين بالجهود الحكومية في هذا المجال".



فيما ناقشت اللجنة في جلستها الثالثة التي عُقدت في مقر وزارة التخطيط، "القضايا والملفات المدرجة على جدول الاعمال، واتخذت الاجراءات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وحضر الجلسة "وكلاء الوزارات والجهات ذات العلاقة، وممثلو عدد من المنظمات الدولية العاملة في العراق".

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