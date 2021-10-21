محكمة روسية تصدر قراراً بحظر بيع مجموعة من هواتف “سامسونغ”

2021/10/21 | 19:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حظرت محكمة التحكيم في موسكو فرع الشركة الكورية الجنوبية “سامسونغ” في روسيا من بيع 61 هاتفا ذكيا في روسيا بسبب نزاع بشأن براءات الاختراع حول استخدام خدمة “سامسونغ باي”.

ووفقا لقرار محكمة التحكيم يحظر بيع واستيراد موديلات من هواتف “سامسونغ”، ومنها Samsung Galaxy Fold، وSamsung Galaxy Z Flip، وSamsung Galaxy S21، وSamsung Galaxy S10، وSamsung Galaxy S10.

وتضم القائمة 61 هاتفا ذكيا من أنواع حديثة تصدرها شركة “سامسونغ” للإلكترونيات.



ويمكن الطعن في قرار المحكمة الروسية خلال شهر من تاريخ صدوره.

وكانت محكمة التحكيم في موسكو قد أصدرت حكما في يوليو الماضي لصالح الشركة السويسرية Skwin SA التي طالبت بحماية حقوق حصرية لبراءة اختراع ضد شركة “سامسونغ”، وتقول الشركة السويسرية إن “سامسونغ باي” تنتهك براءة اختراع نظام الدفع الإلكتروني المسجل في روسيا.

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