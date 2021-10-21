اعتقال امرأة متهمة بقتل ضرتها خنقا في ديالى

2021/10/21 | 19:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال امرأة متهمة بقتل زوجة زوجها الثانية خنقا في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (21 تشرين الاول 2021)، انه تم "القاء القبض على امرأة اقدمت على قتل زوجة زوجها الثانية بواسطة الخنق باليد حتى الموت جنوب مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى"، دون ذكر اي تفاصيل اخرى.

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