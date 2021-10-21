بالدقيقة الاخيرة.. الشرطة يسحق ضيفه زاخو

2021/10/21 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حقق فريق الشرطة، الخميس، فوزاً ساحقا على ضيفه زاخو بثلاثة اهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز.وفي وقت سابق من اليوم، تغلب الزوراء على سامراء بهدف […]

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الشرطة يسحق ضيفه زاخو المركز الخبري الوطني.

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