الكاظمي يصدر توجيهات وقرارات للقيادات العسكرية والأمنية

2021/10/21 | 19:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدر رئيس الحكومة، الخميس، جملة توجيهات جديدة أثناء اجتماع بالقيادات الأمنية والعسكرية هو الثاني خلال ساعات قليلة.

وعقد الاجتماع في مقر قيادة العمليات المشتركة وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، 21 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار البيان، إلى إنّ "الكاظمي اطلع على مجمل فعاليات القوات المسلحة في مختلف الساحات والمهام الموكلة إليها، واستمع إلى إيجاز عن الموقف الأمني قدمه كبار القادة العسكريين".

وأكد الكاظمي، بحسب البيان، أنّ "المسؤولية التي تقع على عاتق القيادات وقواتنا الأمنية مسؤولية تاريخية"، وبيّن أن "الجيش يقوم بمهام متعددة تتمثل بحماية الحدود والأمن الداخلي، وملاحقة خلايا الإرهاب".

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وقال الكاظمي، إنّ "التحديات التي ورثها البلد منذ عام 2003 كبيرة، وما زلنا نعيش تداعياتها"، مشددًا على "العمل بكل قوة لحماية الوطن وأبناء شعبنا بأطيافه من كل المخاطر".

وشدد الكاظمي، على "ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري الدقيق، وتجنب المعلومات الكيدية"، مؤكدًا أنّ "تنظيم داعش يحاول استغلال أي ثغرة وأي ظروف أو تحديات".

ووجّه الكاظمي، "الأجهزة الأمنية بأن تكون على أهبة الاستعداد، وعدم السماح للعدو بأي موضع قدم أو استغلال الظروف"، كما أكّد ضرورة "العمل على حماية المتظاهرين على وفق السياقات الدستورية والقانونية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

وأشار البيان، إلى أنّ الكاظمي أصدر جملة توجيهات إلى القيادات الأمنية والعسكرية، فيما يلي نصها:

الاهتمام بالقوات الأمنية بمسمياتها كافة، إداريًا وفنيًا، وتأمين مستلزمات المقاتلين اليومية.

تأمين المقاتلين بالتجهيز والتسليح لتمكينهم من أداء الواجب القتالي أمام الإرهاب بأفضل صورة، وتأمين مستلزماتهم، فضلاً عن رفع روح الانضباط لدى المقاتلين.

التعامل الإنساني المبني على أسس عسكرية سليمة من قبل القادة والآمرين مع مرؤوسيهم، بما لا يخل بالضبط العسكري؛ لأجل إيجاد حالة من الانسجام سواء في السلم أو في القتال.

التعاون والتنسيق بين صنوف القوات الأمنية عبر قيادة العمليات المشتركة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار، وفرض سلطة الدولة والقانون.

إن المسؤولية الأخلاقية تتطلب بأن يكون انتماؤنا فقط للوطن، ولا مكان للانتماءات الفرعية في الجيش، ومن حق كل إنسان أن يكون له انتماء ديني أو مذهبي، لكن خارج المؤسسة العسكرية.

متابعة مرتكبي الجريمة المنظمة وملاحقة عصابات الجريمة والمخدرات؛ لأنها آفة تهدد المجتمع بكل أطيافه.

تكثيف الجهد الاستخباري وتوحيده لجميع الأجهزة والوكالات الاستخبارية؛ للقضاء على تنظيم داعش وضرب خلاياه النائمة، والاستمرار بالنهج التعرضي المبني على وفق معلومات استخبارية دقيقة.

الاستمرار بتوجيه ضربات جوية وفق معلومات استخباراتية دقيقة على مخابئ داعش، وشل حركته.

التظاهر حق كفله الدستور وعلى القوات الأمنية تقديم الحماية ومنع المندسين.

إن روح الانضباط مسألة مهمة جدًا، ويجب أن تكون العلاقة بين الضابط والجندي ضمن السياقات العسكرية، وليس ضمن العلاقات الشعبوية، حيث نلاحظ في بعض الأحيان رفع التكلفة بين الجندي والضابط.

يجب التركيز على روح التكافل والتكامل بين الضباط، وأطلب تقديم مقترحات لإعادة اللحمة بين القوات الأمنية، ونحن جاهزون لدعمكم.

نوجّه بالإسراع في إعادة كل البنى التحتية لجيشنا من ثكنات وسكن للضباط.

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