2021/10/21 | 19:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1w2xMbH8FZA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج طباب خير (هي لو مو هي) مع عمر محمد | الحلقة الثانية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج طباب خير (هي لو مو هي) مع عمر محمد | الحلقة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).