2021/10/21 | 19:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -BAftCVmrtk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملكة بريطانيا ترفض لقب عجوز العام) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملكة بريطانيا ترفض لقب عجوز العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).