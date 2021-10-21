"الشريط الجنسي".. النيابة تطالب بسجن بنزيمة وتحدد المدة

2021/10/21 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت النيابة العامة في فيرساي الفرنسية، الخميس، حُكمًا بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 75 ألف يورو ضد كريم بنزيمة، المتهم بالتواطؤ في محاولة ابتزاز في "قضية جنسية" ضحيتها زميله السابق في فريق فرنسا ماتيو فالبوينا.

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