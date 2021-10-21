2021/10/21 | 19:42 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير سابق: نعول على المرجعية والحكماء باحتواء الازمة الراهنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/21 | 19:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير سابق: نعول على المرجعية والحكماء باحتواء الازمة الراهنة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير سابق: نعول على المرجعية والحكماء باحتواء الازمة الراهنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).