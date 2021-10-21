تجمع المهنيين السودانيين: إطلاق غاز مسيل للدموع على متظاهرين ضد الحكم العسكري

2021/10/21 | 19:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تجمع المهنيين السودانيين، وهو هيئة ساعدت في تنظيم انتفاضة السودان لعام 2019، إن المتظاهرين ضد الحكم العسكري، الخميس، قوبلوا بالغاز المسيل للدموع عند أبواب البرلمان في أم درمان.

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