2021/10/21 | 19:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت شركة الكهرباء الأفغانية "برشنا"، اليوم الخميس، انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة الأفغانية كابل.

وذكرت الشركة، في رسالة إلى زبائنها: "دمّر انفجار عامود كهرباء في منطقة قلعة مراد بك في محافظة كابول، ما أدّى إلى انقطاع خط كهرباء بقدرة 220 كيلوفولت".

وأضافت: "وبالتالي انقطع التيار عن كابول وبعض المناطق".

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