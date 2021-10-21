المفوضية ترد 174 طعناً بنتائج الاقتراع وتقرر قبول 7 طعون في أربع محافظات

2021/10/21 | 19:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت مفوضية الانتخابات، الخميس، قبول 7 طعون مدعومة بالدليل من مجموع 181، وسيتم فتح المحطات تلك واعادة فرز الأصوات وعدها يدوياً.

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وقالت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 تشرين الأول 2021)، إنها "باشرت دراسة الطعون المقدمة إليها وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض ١٨١ طعناً على مجلس المفوضين هذا اليوم الخميس، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد ١٧٤ طعنا وقبول ٧ منها كانت مدعمه بالادلة كالتالي: بغداد ٢، البصرة ١، أربيل ١، نينوى ٣".

وأضاف البيان أنه "على ضوء ذلك سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة ٣٨ من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

ولفتت المفوضية إلى أنها "ستقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية على ضوء ما يتم نظره من طعون يومياً لحين إكمالها جميعاً".

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