2021/10/21 | 19:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفجير يقطع الكهرباء عن العاصمة الأفغانية كابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/21 | 19:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير يقطع الكهرباء عن العاصمة الأفغانية كابل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير يقطع الكهرباء عن العاصمة الأفغانية كابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).