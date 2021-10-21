مفوضية الانتخابات تعلن قبول 7 طعون ورد 174 أخرى

2021/10/21 | 19:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، قبول 7 طعون في اربع محافظات ورد 174 أخرى.

وقالت المفوضية في بيان صحفي، “باشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس ٢١ تشرين الأول، دراسة الطعون المقدمة إليها وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض ١٨١ طعناً على مجلس المفوضين هذا اليوم الخميس، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد ١٧٤ طعنا وقبول ٧ منها كانت مدعمه بالادلة كالتالي: بغداد ٢، البصرة ١، أربيل ١، نينوى ٣.

واضافت المفوضية، “على ضوء ذلك سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة ٣٨ من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة”.

واكدت انها “ستقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية على ضوء ما يتم نظره من طعون يومياً لحين إكمالها جميعاً”.

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