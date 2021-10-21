المفوضية تحسم قضية الطعون وتفتح 7 محطات في 4 محافظات

2021/10/21 | 19:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، قبول مجلس المفوضين 7 طعون موزعة على 4 محافظات، مشيرة إلى انها ستفتح المحطات المطعون بها وسيتم فرز الأصوات وعدها يدويا.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، (21 تشرين الاول 2021)، انها "باشرت دراسة الطعون المقدمة إليها وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض ١٨١ طعنا على مجلس المفوضين هذا اليوم الخميس، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد ١٧٤ طعنا وقبول ٧ منها كانت مدعمة بالادلة كالتالي: بغداد ٢، البصرة ١، أربيل ١، نينوى ٣".

وأضاف البيان، انه "وعلى ضوء ذلك سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة ٣٨ من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدويا وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقا والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

وتابع: "وستقوم المفوضية ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية على ضوء ما يتم نظره من طعون يوميا لحين إكمالها جميعا".

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