2021/10/21 | 20:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6jDkrvsapHQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجالية العراقية تطالب بإعادة تشغيل منظومة طابعة الجوازات في تركيا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجالية العراقية تطالب بإعادة تشغيل منظومة طابعة الجوازات في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).