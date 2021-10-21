2021/10/21 | 20:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gxhZxBqMrbo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحرش جماعي بفتيات في ساحة القلعة وسط أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحرش جماعي بفتيات في ساحة القلعة وسط أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).