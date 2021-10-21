2021/10/21 | 20:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على ضوء ذلك سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة 38 من قانون الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات ترد 174 طعنا وتقبل 7 فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات ترد 174 طعنا وتقبل 7 فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).