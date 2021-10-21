انفجار يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن كابل

2021/10/21 | 20:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبّب انفجار في العاصمة الأفغانية، كابل بانقطاع التيار الكهربائي، الخميس، بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء الأفغانية.

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