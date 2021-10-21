أفغانستان: انفجار في محطة كهرباء يقطع التيار عن كابول

2021/10/21 | 20:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى انفجار فى محطة كهرباء تستورد الطاقة إلى العاصمة الأفغانية، إلى انقطاع التيار الكهربي في كابول، وبعض المقاطعات الافغانية الأخرى، الخميس، وفقا لبيان صادر عن شركة بريشنا لإمدادات الطاقة الأفغانية.

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