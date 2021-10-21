العراق يتجه بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد إيران

2021/10/21 | 20:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أنها قامت برفع طلب الى وزارة الخارجية من أجل تقديم شكوى لدى محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان العالمية ضد إيران، نتيجة عدم مشاركتها الضرر المائي مع العراق، على غرار تركيا وسوريا.

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وقال الوزير مهدي الحمداني خلال استضافته في برنامج "لعبة الكراسي" الذي تقدمه الزميلة "ختام الغراوي"، وتابعه "ناس" (21 تشرين الأول 2021)، إن "شكوى قدمت ضد ايران لدى محكمة العدل الدولية ولدى منظمة حقوق الانسان لانها لم تشارك العراق الضرر بعكس تركيا وسوريا".

وأضاف الحمداني، أن "إيران احتفظت بالمياه رغم شحتها داخل خزاناتها، ولم تفكر بمنح العراق جزءاً من تلك المياه التي تبخر الكثير منها بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وأوضح أن "مسألة تقاسم الضرر تتبع الموازين الدولية فقد انحصرت الامطار في كل المنطقة والجميع اصابهم الضرر".

وأشار إلى أن "الوزارة قامت بتوجيه الكتب الخاصة بالشكوى إلى الخارجية العراقية والرئاسات الثلاث"، مبينة أن "هذا هو الطريق الوحيد الذي بقي أمام العراق بسبب تعامل إيران وفشل الجهود الدبلوماسية للجلوس مع الاخيرة".

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