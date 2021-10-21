تحويل جميع الاجور اليومية الى عقود في هذه المحافظة العراقية

2021/10/21 | 20:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ ميسان علي دواي، الخميس، استحصال الموافقات لتحويل جميع الأجور اليومية الى عقود في دوائر المحافظة.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، اليوم (21 تشرين الاول 2021)، إنه "بعد لقائه بوكيل وزير التخطيط ماهر جوهان ووكيل وزير المالية ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي، يعلن محافظ ميسان علي دواي لازم استحصال الموافقة على تحويل جميع الاجور اليومية الى عقود في الدوائر المرتبطة بالمحافظة وبموجب القرار 315".

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