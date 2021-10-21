كان أسيرا في العراق.. تشييع رفاة ضابط سعودي شارك في تحرير الكويت

2021/10/21 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووري الثرى، الخميس، الضابط السعودي عبد الله القرني، الذي قتل قبل ثلاثة عقود خلال عملية تحرير الكويت، إثر غزوها من جيش الرئيس العراقي السابق، صدام حسين.

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